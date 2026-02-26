Ліга конференцій

Відбулися матчі-відповіді раунду плейоф третього за значимістю єврокубка.

У матчах-відповідях 1/16 фіналу Ліги конференцій відбулися впевнені перемоги турецького та хорватського клубів.

Турки повністю контролювали гру, створюючи моменти з перших хвилин. Після перерви вони швидко відкрили рахунок з пенальті, а Ндіайє і Маріус довели справу до розгрому. Нападник Маріус оформив дубль, а загальний рахунок двох матчів – 5:0 на користь Самсунспора.

В складі македонської команди у запасі залишилися добре знайомі українським вболівальникам футболісти: 39-річний Бесарт Ібраїмі та орендований у Динамо Київ Решат Рамадані.

Самсунспор – Шкендія 4:0 (перший матч – 1:0)

Голи: Нтчам, 53 (п.), Ндіайє, 71, Маріус, 79, 90+2

Хорвати здобули впевнену домашню перемогу після мінімальної поразки на виїзді. Омонія першою відкрила рахунок, але Рієка відповіла двома точними ударами Фрука та завершила справу голом Аду Аджей. Український арбітр Микола Балакін працював без проблем і відзначився коректним суддівством.

Рієка – Омонія 3:1 (перший матч – 1:0)

Голи: Фрук, 53, 67, Аду Аджей, 79 – Танкович, 13

Словенська команда змогла підтвердити перевагу після першого матчу, хоча гості боролися до кінця. Перемога дозволяє Цельє пройти до 1/8 фіналу, а Дріта залишає турнір із гідною грою, попри поразку.

Цельє – Дріта 3:2 (перший матч – 3:2)

Голи: Сешлар, 19, 43, пен, Хрка, 23 – Беснік Краснічі, 26, Альберт Дабігай, 51