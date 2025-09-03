Чергове підсилення для чемпіонів України.
Владіслав Бленуце, фото ФК Динамо Київ
03 вересня 2025, 07:45
Київське Динамо вирішило на мажорній ноті підійти до завершення літнього трансферного вікна та оголосило про підписання вже третього новачка за короткий період часу.
Цього разу склад "біло-синіх" поповнив румунський нападник Університатя Крайова 1948 Владіслав Бленуцe.
23-річний виконавець у своїй кар’єрі встиг пройти підготовку в лавах академій чеських Вишеграда та Славії, а також молодвського Петрокубка, румунських Регала та Метрополітана й італійської Пескари перед тим, як восени 2022 року опинитись у Крайові.
На міжнародному рівні виступав за юнацькі та молодіжні збірні Молдови. У 2023 році почав представляти Румунію, де вже провів низку матчів за команди U20 та U21.
У минулому сезоні на його рахунку 12 голів та чотири гольові передачі за 37 матчів.
Трансфер було здійснено на правах вільного агента, контракт підписано до 2030 року.