Україна

Чергове підсилення для чемпіонів України.

Київське Динамо вирішило на мажорній ноті підійти до завершення літнього трансферного вікна та оголосило про підписання вже третього новачка за короткий період часу.

Цього разу склад "біло-синіх" поповнив румунський нападник Університатя Крайова 1948 Владіслав Бленуцe.

23-річний виконавець у своїй кар’єрі встиг пройти підготовку в лавах академій чеських Вишеграда та Славії, а також молодвського Петрокубка, румунських Регала та Метрополітана й італійської Пескари перед тим, як восени 2022 року опинитись у Крайові.

На міжнародному рівні виступав за юнацькі та молодіжні збірні Молдови. У 2023 році почав представляти Румунію, де вже провів низку матчів за команди U20 та U21.

У минулому сезоні на його рахунку 12 голів та чотири гольові передачі за 37 матчів.

Трансфер було здійснено на правах вільного агента, контракт підписано до 2030 року.