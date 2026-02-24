Україна

Київський клуб заявив про неготовність поля і пошкодження командного автобуса після рішення не проводити гру.

Оболонь оприлюднила офіційну позицію щодо скасованого матчу 17-го туру VBET Української Прем’єр-ліги проти Олександрії. У столичному клубі переконані, що відповідальність за зрив поєдинку лежить на господарях.

"ФК Оболонь вважає, що ФК Олександрія недостатньо зробив для підготовки поля і поле було неготове для проведення матчу.

Таке вже траплялося, що наші команди через стан поля в Олександрії не змогли зіграти восени і ми погодились зіграти весною, але тоді був певний форс-мажор і Олександрія мала недостатньо часу для підготовки поля. Цього разу виникла зовсім інша ситуація і часу було вдосталь для створення нормальних умов для проведення матчу.

Головний суддя та офіційний представник Премʼєр-ліги прийняли рішення не проводити матч через травмонебезпечний стан поля.

Однак, ФК Олександрія, який зірвав проведення матчу, в ЗМІ всіляко відмивався від своєї недолугості та фактично звинуватив нашу команду у зриві матчу. Мало того, своїми діями виконавчий директор Дмитро Кітаєв спровокував фанів і ті агресивно закидали автобус з гравцями нашої команди сніговими кульками, розбивши лобове скло автобусу.

Команда протягом півтори години чекала, що до неї підійдуть та принесуть вибачення за ситуацію, що склалася, однак цього не відбулося — жодних вибачень ми так і не отримали.

Вважаємо, що за непідготовлене поле та зрив матчу ФК Олександрія має понести покарання згідно регламенту змагань та компенсувати нашому клубу понесені збитки", — йдеться у заяві киян.

Після 17 турів Олександрія набрала 12 очок і посідає 15 та передостаннє місце в УПЛ. В активі Оболоні 18 очок та 12 позиція.