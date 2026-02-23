Україна

Форвард "вовків" поділився своїми думками після гри з Колосом.

Нападник Полісся Ігор Краснопір прокоментував свій дебютний матч УПЛ у складі "вовків" проти Колоса (2:0), у якому він відзначився голом.

"Дуже щасливий — це неймовірні емоції. Найголовніше, що команда перемогла — це найважливіше, тому дуже щасливий. Я радий, що так склались обставини, і радий, що цим голом вдалось допомогти команді. Оціню дебют так, що дуже задоволений.

Хлопці до мене ставляться дуже добре, в цьому плані питань взагалі немає. В ігрових моментах, звісно, потрібно ще багато в чому покращуватись, буду над цим працювати. Але вже краще, якщо порівнювати з тим періодом, коли я тільки прийшов, початок зборів, то вже краще набагато.

Чесно кажучи, вже є розуміння ідей головного тренера — багато чого залежить від виконання того, що ти розумієш, і над цим працюється. Вже є найголовніше — це поняття в голові. Треба працювати над виконанням і доводити до автоматизму", — наводить слова Краснопіра прес-служба клубу.

