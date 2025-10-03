Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 8-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють кам’янець-подільський Епіцентр та луганська Зоря.

Кам’янець-подільський Епіцентр та луганська Зоря зіграють у восьмому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні ім. Романа Шухевича.

Сергій Нагорняк, після поразки від Кудрівки (1:2), залучив до стартового складу Климця на лівому фланзі оборони, тоді як Борячук долучиться до атаки.

Віктор Скрипник, на тлі нічиєї проти київської Оболоні (0:0), використав із перших хвилин Пердуту на правому фланзі захисту, тоді як Дришлюк розташується в центрі поля.

Епіцентр: Білик — Кирюханцев, Григоращук, Мороз, Кош, Климець — Є. Демченко, Себеріо, Джеоване — Сіфуентес, Борячук.

Запасні: Вавшко, В. Кристін, С. Кристін, Миронюк, Ляшенко, Ліповуз, Сидун, Савчук, Беженар, Танчик, Запорожець, Нервуца.



Зоря: Сапутін — Пердута, Джордан, Янич, Жуніньйо — Попара, Дришлюк, Андушич — Слесар, Будківський, Вантух.

Запасні: Косівський, Ескінья, Башич, Головкін, Руан, Саленко, Мічин, Маткевич, Горбач.



Гра Епіцентр — Зоря почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.