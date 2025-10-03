Україна

Football.ua представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 3 жовтня та розпочнеться о 18:00.

У рамках восьмого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 кам’янець-подільський Епіцентр зіграє домашній матч проти луганської Зорі.

ЕПІЦЕНТР — ЗОРЯ

П’ЯТНИЦЯ, 3 ЖОВТНЯ, 18:00. ІМ. РОМАНА ШУХЕВИЧА, ТЕРНОПІЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАКСИМ КОЗИРЯЦЬКИЙ (ЗАПОРІЖЖЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Пригоди чемпіона Першої ліги зразка минулого сезону на "елітному" рівні почались явно не так, як розраховували в команді Сергія Нагорняка. Важкий календар на старті — добре, із цим ніхто й не сперечався, але ж на прикладі минулого туру та гри проти Кудрівки (1:2) ми побачили, що Епіцентр має проблеми із здобуттям бажаних результатів і в іграх проти команд у такому самому статусі абсолютних дебютантів УПЛ, що й колектив із Кам’янця-Подільського.

Воно в підсумку так і виходить, що та сама перемога наді львівським Рухом (1:0) й залишається єдиною на рахунку новачків за сім зіграних матчів. Усе інше — суто поразки, тож лише за рахунок успіху в очній зустрічі Епіцентр нині випереджає тих самих "жовто-чорних" у зоні вильоту в турнірній таблиці. Але кому від цього факту легше?

Наступним суперників Епіцентру стане луганська Зоря, від виступів якої під орудою Віктора Скрипника цього сезону враження, поки що, залишаються доволі суперечливими. Якщо брати кожен матч окремо, то "мужики" — явно не той колектив, про який виникне непоборне бажання говорити в контексті боротьби в другій половині таблиці. Але за сукупністю їхні здобутки наразі є доволі скромними.

Зоря обіграла лише двох інших новачків "елітного" дивізіону — Кудрівку (2:1) та СК Полтава (4:1), від чого явно треба було б напружитись команді Нагорняка, бо зараз вона ризикує стати третьою на завершення цього трикутника дебютантів. І при цьому Зоря залишилась без очок у іграх проти Колоса (1:3) і Кривбасу (2:3), що наводить нас на думку про те, що до верхньої половини таблиці луганцям таки ще зарано. Не кажучи вже й про рівень єврокубкових суперечок, бо в грі проти того-таки Шахтаря (0:1) Скрипник відмовився від притаманного його команді футболу взагалі, але все одно залишився без бажаного результату.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Епіцентр: Білик — Танчик, Мороз, Григоращук, Кош — Беженар, Себеріо, Джеоване — Сіфуентес, Сидун, Кирюханцев.

Зоря: Сапутін — Жуніньйо, Джордан, Янич, Вантух — Попара — Слесар, Саленко, Андушич, Маткевич — Будківський.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Команди раніше не зустрічались в офіційних матчах.

ЦІКАВІ ФАКТИ

Епіцентр до цього виключно програвав у домашніх матчах у рамках УПЛ.

Зоря пропускала в кожному з 11 останніх гостьових матчах чемпіонату (17 голів).

Пилип Будківський (Зоря) може забити 55 гол в УПЛ.

Зоря може зіграти 90 "сухий" матч на виїзді в УПЛ.

Олександр Сапутін може провести 20 "сухий" матч у чемпіонаті, або Микита Турбаєвський (обидва — Зоря) — 10.

ПОТОЧНА ФОРМА