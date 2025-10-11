Матчі туру розділені на чотири дні.
Шахтар - Динамо Київ
11 жовтня 2025, 16:18
Українська Прем'єр-ліга затвердила та опублікувала час й дати матчів 11 туру УПЛ.
Одинадцятий тур розпочнеться у п'ятницю, 31 жовтня, матчем між Кудрівкою та столичною Оболонню.
Центральний матч туру відбудеться у неділю, коли донецкий Шахтар прийме київське Динамо. Стартовий свисток прозвучить о 18:00.
Тур закриє матч між житомирським Поліссям та харьківським Металістом 1925, який відбудеться у понеділок, 3 листопада.
УПЛ. 11 тур
31 жовтня (п’ятниця)
Кудрівка — Оболонь 18:00
1 листопада (субота)
Кривбас — Полтава 13:00
Колос — Олександрія 15:30
Епіцентр — Верес 18:00
2 листопада (неділя)
Зоря — Рух 15:30
Шахтар — Динамо 18:00
3 листопада (понеділок)
ЛНЗ — Карпати 15:30
Полісся — Металіст 1925 18:00
Після восьми турів Шахтар очолює турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи Динамо та Кривбас на одне очко.