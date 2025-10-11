Україна

Матчі туру розділені на чотири дні.

Українська Прем'єр-ліга затвердила та опублікувала час й дати матчів 11 туру УПЛ.

Одинадцятий тур розпочнеться у п'ятницю, 31 жовтня, матчем між Кудрівкою та столичною Оболонню.

Центральний матч туру відбудеться у неділю, коли донецкий Шахтар прийме київське Динамо. Стартовий свисток прозвучить о 18:00.

Тур закриє матч між житомирським Поліссям та харьківським Металістом 1925, який відбудеться у понеділок, 3 листопада.

УПЛ. 11 тур

31 жовтня (п’ятниця)

Кудрівка — Оболонь 18:00

1 листопада (субота)

Кривбас — Полтава 13:00

Колос — Олександрія 15:30

Епіцентр — Верес 18:00

2 листопада (неділя)

Зоря — Рух 15:30

Шахтар — Динамо 18:00

3 листопада (понеділок)

ЛНЗ — Карпати 15:30

Полісся — Металіст 1925 18:00

Після восьми турів Шахтар очолює турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи Динамо та Кривбас на одне очко.