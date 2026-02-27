Ліга конференцій

Тренер Фіорентини визнав помилку в матчі з Ягеллонією та пояснив, чому команда довела справу до овертайму в Лізі конференцій.

Головний тренер Фіорентина Паоло Ванолі детально пояснив, чому його команда ледь не втратила перевагу у протистоянні з Ягеллонія Білосток в плейоф Ліги конференцій.

Після виїзної перемоги 3:0 флорентійці вдома поступилися з таким самим рахунком і лише в овертаймі вирвали загальний успіх — 5:4.

"Чого я насправді не хотів — це додаткового часу. Ми знали, що попереду матч Серії А, і зайві 30 хвилин точно не входили в наші плани", — зізнався Ванолі.

Наставник прямо вказав на головну проблему:



"Ми зробили помилку, вийшовши на поле з результатом першого матчу в голові. Не можна грати, думаючи про 3:0. Це був зовсім інший матч, і суперник це довів".

За словами тренера, перемога в Польщі замаскувала певні недоліки:



"Я попереджав гравців: ми виграли першу гру завдяки трьом стандартам. Це не означає, що ми домінували в усьому. Потрібно було бути обережнішими".

Ванолі також закликав не драматизувати ситуацію:



"Я не хочу бачити лише негатив. Так, це був крок назад у плані концентрації, але команда все ж зреагувала і знайшла спосіб пройти далі. Це теж важливо".

"Мені подобається Ліга конференцій. Вона дає нам досвід і змушує рости. Але ми повинні змінити менталітет — у Європі будь-яка розслабленість карається", — підсумував Ванолі.

Попри нервовий вечір, Фіорентина вийшла до 1/8 фіналу, де зіграє проти Страсбурга або ж Ракува.