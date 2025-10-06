Відео заблоковано через претензію стороннього правовласника з Польщі.
УПЛ ТБ
06 жовтня 2025, 23:33
Огляд найбільш феєричного матчу восьмого туру УПЛ між донецьким Шахтарем та черкаським ЛНЗ (1:4) зник із офіційного YouTube-каналу УПЛ ТБ.
При спробі перегляду ролика з’являється повідомлення про блокування відео через порушення авторських прав.
У системному повідомленні зазначено, що контент Екстракляси (Ekstraklasa) — польської футбольної ліги — був виявлений у відео від УПЛ ТБ, і саме ця організація ініціювала блокування згідно із законодавством про авторське право.
Причини, через які система ідентифікувала збіг контенту, наразі невідомі — можливо, це сталося через схоже оформлення графічних елементів у відео. Не виключено, що видалення могло статися через банальну помилку. Представники УПЛ ТБ ситуацію поки не коментували.