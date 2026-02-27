За підсумками матчів-відповідей 1/16 фіналу Ліги конференцій визначилися потенційні суперники донецького Шахтаря в наступній стадії турніру.

Команда Арда Турана, яка одразу пройшла до 1/8 фіналу єврокубкового турніру, зіграє проти турецького Самсунспора чи польського Леха.

У 1/16 фіналу Самсунспор обіграв Шкендію із загальним рахунком 5:0, а Лех пройшов фінський КуПС – 3:0.

Нагадаємо, жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій відбудеться у п'ятницю, 27 лютого, о 15:00.