Гравці Шахтаря, ФК Шахтар
27 лютого 2026, 00:18
За підсумками матчів-відповідей 1/16 фіналу Ліги конференцій визначилися потенційні суперники донецького Шахтаря в наступній стадії турніру.
Команда Арда Турана, яка одразу пройшла до 1/8 фіналу єврокубкового турніру, зіграє проти турецького Самсунспора чи польського Леха.
У 1/16 фіналу Самсунспор обіграв Шкендію із загальним рахунком 5:0, а Лех пройшов фінський КуПС – 3:0.
Нагадаємо, жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій відбудеться у п'ятницю, 27 лютого, о 15:00.