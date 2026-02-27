Жеребкування відбудеться 27 лютого і розпочнеться о 15:00.
Getty Images
27 лютого 2026, 00:31
За підсумками матчів-відповідей 1/16 фіналу Ліги конференцій визначилися всі учасники 1/8 фіналу єврокубкового турніру.
До восьми найкращих клубів основного етапу приєдналися вісім переможців раунду плей-оф.
Сітка 1/8 фіналу Ліги Конференцій:
Лех / Самсунспор — Шахтар / Райо Вальєкано
АЗ / Цельє — АЕК / Спарта Прага
Крістал Пелес / Сігма — АЕК Ларнака / Майнц
Фіорентина / Рієка — Ракув / Страсбур
Також стало відомо, що донецький Шахтар зіграє проти турецького Самсунспора чи польського Леха.
Нагадаємо, жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій відбудеться у п'ятницю, 27 лютого, о 15:00.