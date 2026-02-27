За підсумками матчів-відповідей 1/16 фіналу Ліги конференцій визначилися всі учасники 1/8 фіналу єврокубкового турніру.

До восьми найкращих клубів основного етапу приєдналися вісім переможців раунду плей-оф.

Сітка 1/8 фіналу Ліги Конференцій:

Лех / Самсунспор — Шахтар / Райо Вальєкано

АЗ / Цельє — АЕК / Спарта Прага

Крістал Пелес / Сігма — АЕК Ларнака / Майнц

Фіорентина / Рієка — Ракув / Страсбур

Також стало відомо, що донецький Шахтар зіграє проти турецького Самсунспора чи польського Леха.

Нагадаємо, жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій відбудеться у п'ятницю, 27 лютого, о 15:00.