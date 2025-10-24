Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 10-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють Олександрія та кам’янець-подільський Епіцентр.
Жонатан, фото ФК Олександрія
24 жовтня 2025, 14:35
Олександрія та кам’янець-подільський Епіцентр відкриватимуть десятий тур української Прем'єр-ліги матчем на КСК Ніка.
Кирило Нестеренко, після нічиєї проти рівненського Вереса (1:1), залучив до стартового складу Шостака в центрі поля, тоді як праворуч в атаці гратиме Жонатан.
Сергій Нагорняк, на тлі перемоги наді львівськими Карпатами (3:1), використав із перших хвилин Ліповуза в опорній зоні.
Олександрія: Долгий — Скорко, Кампуш, Боль, Огарков — Шостак, Фернандо, Булеца — Жонатан, Кастільйо, Цара.
Запасні: Шевченко, Мишньов, Кулаков, Шулянський, Ндіка, Жота, Ващенко, Хуссейн, Амарал, Є. Смирний, Козак, Н. Прокопенко.
Запасні: Вавшко, Бушняк, С. Кристін, Супряга, Янаков, Борячук, Савчук, Беженар, Григоращук, Є. Демченко.
Епіцентр: Білик — Танчик, Мороз, Кош, Климець — Запорожець, Ліповуз — Кирюханцев, Миронюк, Сіфуентес — Сидун.
Гра Олександрія — Епіцентр почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.