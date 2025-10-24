Олександрія та кам’янець-подільський Епіцентр відкриватимуть десятий тур української Прем'єр-ліги матчем на КСК Ніка.

Кирило Нестеренко, після нічиєї проти рівненського Вереса (1:1), залучив до стартового складу Шостака в центрі поля, тоді як праворуч в атаці гратиме Жонатан.

Сергій Нагорняк, на тлі перемоги наді львівськими Карпатами (3:1), використав із перших хвилин Ліповуза в опорній зоні.

Олександрія: Долгий — Скорко, Кампуш, Боль, Огарков — Шостак, Фернандо, Булеца — Жонатан, Кастільйо, Цара.

Запасні: Шевченко, Мишньов, Кулаков, Шулянський, Ндіка, Жота, Ващенко, Хуссейн, Амарал, Є. Смирний, Козак, Н. Прокопенко.

Епіцентр: Білик — Танчик, Мороз, Кош, Климець — Запорожець, Ліповуз — Кирюханцев, Миронюк, Сіфуентес — Сидун.

Запасні: Вавшко, Бушняк, С. Кристін, Супряга, Янаков, Борячук, Савчук, Беженар, Григоращук, Є. Демченко.

Гра Олександрія — Епіцентр почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.