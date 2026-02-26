Крістал Пелес - Зрінські, getty images
26 лютого 2026, 23:53
Крістал Пелас вийшов до 1/8 фіналу Ліги конференцій, обігравши Зріньскі за сумою двох матчів.
Після нічиєї 1:1 у першій зустрічі англійський клуб контролював перебіг гри у матчі-відповіді, але відкрив рахунок лише наприкінці першого тайму. На 36-й хвилині Максанс Лакруа головою замкнув подачу Адама Вортона — 1:0.
У другому таймі Карло Абрамовіч навіть відправив м’яч у сітку, однак гол було скасовано через офсайд. Остаточну крапку вже в компенсований час поставив Еванн Гессан — 2:0.
Таким чином, Крістал Пелас переміг 3:1 за сумою двох матчів і пробився до наступного раунду турніру.
Крістал Пелас – Зріньскі 2:0 (загальний рахунок 3:1)
Голи: Лакруа, 36, Гессан, 90+3
Лех мінімально обіграв КуПС у матчі-відповіді та вийшов до 1/8 фіналу Ліги конференцій.
Єдиний гол на 65-й хвилині забив Пабло Родрігес, який ефектно завершив комбінацію після передачі п’яткою від Луїса Пальми. До перерви поляки володіли ініціативою, але бракувало реалізації. Після відпочинку господарі додали в темпі й закономірно дотиснули суперника.
Фінський клуб намагався відповісти контратаками, однак оборона Леха зіграла надійно. Підсумок протистояння — 3:0 за сумою двох матчів.
Лех – КуПС 1:0 (загальний рахунок 3:0)
Гол: Родрігес, 65
АЗ впевнено розгромив Ноа у матчі-відповіді та вийшов до 1/8 фіналу Ліги конференцій.
Після поразки 0:1 у першій зустрічі нідерландці з перших хвилин пішли вперед і відкрили рахунок уже на 5-й хвилині. До перерви господарі забили вдруге та повністю контролювали хід гри.
У другому таймі АЗ лише наростив перевагу. Мейнанс оформив дубль на 54-й хвилині, а в компенсований час Єнсен довів рахунок до розгромного. Підсумок матчу — 4:0, а за сумою двох зустрічей — 4:1.
В 1/8 фіналу АЗ зіграє проти АЕК Афіни або Спарти Прага.
АЗ - Ноа 3:0 (загальний рахунок 4:1)
Голи: Даал 5, Мейнанс 39, 54, Єнсен 90+1
Лозанна — Сігма 1:2 (загальний рахунок 2:3)
Голи: Жанне 35 — Шип 22, Русек 44