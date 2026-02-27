Ліга Європи

Відбулися матчі-відповіді раунду плей-оф Ліги Європи.

Сьогодні, 26 лютого, пройшли заключні матчі-відповіді в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи.

У першому матчі Болонья мінімально обіграла Бранн з рахунком 1:0 і пройшла в наступну стадію турніру після ідентичного рахунку в Норвегії. Єдиний гол був забитий на 56 хвилині, а його автором став Жуан Маріу. При цьому норвежці з 37 хвилини грали в меншості після вилучення Якоба Серенсена.

Болонья — Бранн 1:0 (перший матч 1:0)

Гол: Жуан Маріу, 56.

У третій зустрічі Ноттінгем Форест поступився Фенербахче з рахунком 1:2, але пройшов далі за рахунок гостьової перемоги – 3:0. У складі англійців голом відзначився Каллум Гадсон-Одої, а у турків дубль оформив Керем Актюркоглу, який забив один гол із пенальті.

Ноттінгем Форест — Фенербахче 1:2 (перший матч 3:0)

Голи: Гадсон-Одої, 68 — Актюркоглу, 22, 48 (пен).

У четвертому поєдинку Сельта мінімально обіграла ПАОК із рахунком 1:0 після перемоги у першій зустрічі – 2:1. Автором єдиного гола став Вілліот Сведберг.

Сельта — ПАОК 1:0 (перший матч 2:1)

Гол: Сведберг, 63.