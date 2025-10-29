Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка України, який відбувся 29 жовтня 2025 року.
ФК Вікторія
29 жовтня 2025, 17:00
Інгулець у матчі 1/8 фіналу Кубка України у гостях здобув мінімальну перемогу над сумською Вікторією (1:0).
Єдиний та переможний гол був забитий на старті другого тайму, коли на 50 хвилині Андрій Меленчук першим зреагував на рикошет від суперника та спокійно переправив м'яч у ворота.
Таким чином, Інгулець вийшов до чвертьфіналу турніру, куди вже пробилися Чернігів, Буковина та Локомотив.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Вікторія — Інгулець у рамках 1/8 фіналу Кубка України-2025/26:
Вікторія – Інгулець 0:1
Гол: Меленчук, 50.
Вікторія: Литвиненко — Дедяєв (А. Рябий, 81), Новотрясов, Сасовський, Ульянов — Хамелюк, Лебеденко (Дудник, 89) — Паламар (Шарай, 46), Сейтхалілов (Савицький, 89), Чернов (Д. Рябий, 81) — Євпак.
Інгулець: Жилкін — Катрич, Малиш, Діхтярук, Свистун — Бенедюк (Сад, 69), Гаджук — Меленчук (Касімов, 60), Волохатий, Фарасєєнко — Дзень (Кисленко, 60)
Попередження: Сасовський, Хамелюк.