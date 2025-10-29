Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка України, який відбувся 29 жовтня 2025 року.

Інгулець у матчі 1/8 фіналу Кубка України у гостях здобув мінімальну перемогу над сумською Вікторією (1:0).

Єдиний та переможний гол був забитий на старті другого тайму, коли на 50 хвилині Андрій Меленчук першим зреагував на рикошет від суперника та спокійно переправив м'яч у ворота.

Таким чином, Інгулець вийшов до чвертьфіналу турніру, куди вже пробилися Чернігів, Буковина та Локомотив.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Вікторія — Інгулець у рамках 1/8 фіналу Кубка України-2025/26:

Вікторія – Інгулець 0:1

Гол: Меленчук, 50.

Вікторія: Литвиненко — Дедяєв (А. Рябий, 81), Новотрясов, Сасовський, Ульянов — Хамелюк, Лебеденко (Дудник, 89) — Паламар (Шарай, 46), Сейтхалілов (Савицький, 89), Чернов (Д. Рябий, 81) — Євпак.

Інгулець: Жилкін — Катрич, Малиш, Діхтярук, Свистун — Бенедюк (Сад, 69), Гаджук — Меленчук (Касімов, 60), Волохатий, Фарасєєнко — Дзень (Кисленко, 60)

Попередження: Сасовський, Хамелюк.