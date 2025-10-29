Україна

Єдиний м’яч у другому таймі вирішив долю поєдинку проти Вікторії.

Інгулець став четвертим учасником 1/4 фіналу Кубка України, здолавши Вікторію з мінімальним рахунком 1:0.

Матч відбувся у Тростянці в межах 1/8 фіналу турніру. Господарі активніше розпочали гру та вже на 15-й хвилині могли повести в рахунку, однак Руслан Паламар не реалізував пенальті — пробив вище воріт.

Після цього зустріч вирівнялася, а долю поєдинку вирішив єдиний гол Андрія Меленчука на 51-й хвилині. Форвард Інгульця скористався рикошетом після удару Станіслава Шарая та відправив м’яч у сітку воріт Вікторії.

Команда Василя Кобіна втримала мінімальну перевагу й гарантувала собі місце у наступному раунді Кубка України.

Вікторія – Інгулець 0:1

Гол: Меленчук, 50