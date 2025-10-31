Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 11-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють Кудрівка та криворізький Оболонь.

Кудрівка та криворізький Оболонь відкриватимуть одинадцятий тур української Прем'єр-ліги на Оболонь-Арені.

Василь Баранов, після розгрому від донецького Шахтаря (0:4), залучив до стартового складу Векляка в центрі захисту, тоді як Лосенко повернеться до опорної зони, а Фрімпонг очолить атаку.

Олександр Антоненко, на тлі розгрому від житомирського Полісся (0:4), використав із перших хвилин Ломинцького в трійці центральних захисників, тоді як Слободян та Черненко гратимуть у центрі поля, а Бичек розташується в атаці.

Кудрівка: Яшков — Мачелюк, Векляк, Сердюк, Мельничук — Лосенко, Думанюк — Світюха, Сторчоус, Козак — Фрімпонг.

Запасні: Льопка, Кулик, Мамросенко, Рогозинський, Гусєв, Морозко, Матвєєв, Нагнойний, Пушкарьов, Демченко, Лєгостаєв, Литовченко.



Оболонь: Федорівський — Ільїн, Семенов, Ломницький, Дубко, Є. Шевченко — Слободян, Чех, Черненко — Суханов, Бичек.

Запасні: Сташків, Грисьо, Козлов, Корх, Кулаковський, Курко, Мединський, Нестеренко, Є. Пасіч, Прокопенко, Товарчі, Фещенко.



Гра Кудрівка — Оболонь почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.