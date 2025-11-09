Україна

У рамках дванадцятого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 в Олександрія однойменна команда зіграє домашній матч проти житомирського Полісся.

ОЛЕКСАНДРІЯ — ПОЛІССЯ

НЕДІЛЯ, 9 ЛИСТОПАДА, 13:00. КСК НІКА, ОЛЕКСАНДРІЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ОЛЕКСАНДР АФАНАСЬЄВ (ХАРКІВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Минулого сезону зустріч між Олександрією та Поліссям можна було сміливо назвати центральною в турі, проте не сьогодні — зараз Полісся посідає четверте місце у щільній верхівці турнірної таблиці УПЛ, відстаючи від лідера Шахтаря на чотири очки, тоді як Олександрія знаходиться на 14 місці, набравши лише дев'ять балів після 11 турів.

Олександрія тяжко переживає відхід Руслана Ротаня, якого у міжсезоння замінив Кирило Нестеренко. Після вильоту з єврокубкової кваліфікації команда ніяк не може повернутися в правильне русло в чемпіонаті.

Так, звичайно, були позитивні моменти в ході стартового відрізку сезону, проте поки що суттєвого прогресу не видно, особливо в грі. Команда мало забиває і багато пропускає, звідки й жахлива ситуація у таблиці.

Наразі у підопічних Нестеренка серія з чотирьох матчів без перемог, де було два нічийні результати проти Вереса та Колоса (обидва по 1:1), а також дві поразки від Карпат (0:2) та новачка УПЛ – Епіцентру (0:1).

Олександрії терміново потрібно шукати правильні рішення поєднання на полі, щоб створювати більше моментів та конвентувати їх у забиті м'ячі, інакше команда ризикує опинитися на межі вильоту з Прем'єр-ліги, або принаймні проводити матчі під серйозним тиском у другій половині сезону, що не піде гравцям на користь.

Після того, як нинішня команда Ротаня провела хворобливе перетворення на старті сезону з єврокубковими кваліфікаціями та провальним відрізком у чемпіонаті, Полісся нарешті зібралося і готове слідувати своїм амбітним цілям на потрапляння в єврокубки.

Позитив розпочався з перемоги над Кривбасом у середині вересня, після чого команда здобула дві перемоги, але спіткнулася на львівському Руху, вилетівши з Кубка України.

Однак потім позитивна серія "вовків" продовжилася і поки що вона не закінчилася. За період з кінця вересня Полісся виграло чотири матчі, а також двічі зіграло внічию. Перемоги були над Вересом, СК Полтава, Колосом та Оболонню, а втрачені очки залишилися після ігор з Шахтарем та Металістом 1925 (обидва по 0:0).

Загалом зараз команда Ротаня явно у гарній формі, що дозволяє Поліссю добувати результат. "Вовки" створюють достатню кількість моментів біля чужих воріт і головне – рідко пропускають – вісім пропущених після 11 турів, що є найкращим результатом чемпіонату поряд з ЛНЗ.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Олександрія може здобути 130 вікторію в УПЛ;

- Полісся може в гостях десятий раз зіграти внічию або зазнати десятої виїзної поразки в УПЛ;

- безнічийна домашня серія Олександрії триває в УПЛ дев'ять ігор: шість перемог та три поразки;

- безпрограшна серія Полісся в УПЛ триває сім ігор: п'ять перемог та дві нічиї;

- Полісся не пропускає голів в чемпіонаті впродовж 378 хвилин;

- Олександрія може провести 120 безгольовий матч в УПЛ;

- Руслан Ротань в минулому сезоні очолював саме Олександрію;

- 15 гол в УПЛ може забити Дмитро Мишньов (Олександрія), десятий — Владислав Велетень, Едуард Сарапій (обидва — Полісся);

- Олександр Філіппов та Володимир Шепелєв (Полісся) в минулому сезоні виступали саме за Олександрію.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Олександрія: Долгий — Матам, Боль, Кампуш, Скорко — Ващенко, Мишньов, Булеца — Цара, Да Сілва, Кастільйо.

Полісся: Волинець — Михайліченко, Сарапій, Чоботенко, Кравченко — Андрієвський, Бабенко, Шепелєв — Велетень, Брагару, Філіппов.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 0:2

