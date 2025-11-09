Україна

Football.ua разом із брендом GGBET представляє прев'ю поєдинку УПЛ, який відбудеться 9 листопада, розпочавшись о 18:00.

У рамках дванадцятого туру української Прем’єр-ліги у Києві відбудеться центральне протистояння, у якому київське Динамо прийматиме черкаський ЛНЗ.

ДИНАМО КИЇВ — ЛНЗ

НЕДІЛЯ, 9 ЛИСТОПАДА, 18:00. ДИНАМО ІМ. В. ЛОБАНОВСЬКОГО, КИЇВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МИКОЛА БАЛАКІН (КИЇВСЬКА ОБЛ.). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Київське Динамо починає нову еру разом із титульним партнером — GGBET. Їх об'єднує спільне бачення гарної гри: майстерність, емоції фанів і любов до матчів футболу. Саме з цього народжується GG-досвід, який букмекерський бренд прагне дарувати вболівальникам.

Важкий відтинок сезону для команди Олександра Шовковського, нічого й додати. І після тієї серії без перемог на всіх фронтах багато хто міг поховати шанси Динамо вдало подолати цей тернистий шлях. Однак столичний клуб якось рухається. Ще й перемоги здобував у трьох з останніх чотирьох протистоянь. Одна з них — надзвичайно важлива, над Шахтарем у Кубку (2:1), тож "біло-сині" продовжують зберігати шанси на "золотий дубль" за підсумком сезону. А от "гірники" вже ні.

Ще одна не менш важлива перемога була здобута командою Шовковського кілька днів тому, коли в рамках Ліги конференцій УЄФА удалось не просто перший гол у поточному розіграші забити, а й узагалі розтрощити той бідолашний боснійський Зріньскі (6:0). Тож і в єврокубковій частині сезону ситуація для Динамо трохи покращилась. Дуже своєчасно, бо матчів на основному етапі там усього шість, на відміну від Ліги чемпіонів та Ліги Європи, тож екватор ми вже перетнули.

І тепер, за кілька годин до початку листопадової міжнародної перерви, кияни мають зіграти проти черкаського ЛНЗ, який своїми виступами на старті сезону змусив неабияк хвилюватись усіх учасників боротьби, як мінімум, за єврокубкові місця. Бо Шахтар уже постраждав від холодного розрахунку команди Віталія Пономарьова на тлі єврокубкового протистояння (1:4). Але там теж важливо враховувати контекст — тривале повернення "гірників" із Шотландії було значно довшим за вояж Динамо з Польщі до Києва.

Але є й схожі моменти поміж цими протистоянням. Столичний клуб так само не зможе собі дозволити розкіш, за рахунок якої ті самі Карпати (0:1) чи Верес (0:2), чи Олександрія (1:4) свого часу зупиняли ЛНЗ у поточному сезоні. "Бузковим" треба віддати м’яч та змусити їх диктувати умови гри. І от тоді в трьох вищезгаданих випадках і ставався злам системи Пономарьова, бо грати на контратаках з кадровим підбором черкаського клубу — саме задоволення, а от створювати самим упродовж тривалих відтинків гри — це вже значно складніше. Та й репутаційні втрати з боку явного фаворита за таких умов ніхто не скасовував. Туран, наприклад, цю ціну відмовився платити, а чи захоче платити Шовковський?

Матч Динамо й ЛНЗ уже незабаром. А отже, час обрати свою лінію! У цьому протистоянні експерти GGBET надають перевагу "біло-синім" з коефіцієнтом 1.66. А перемогу "бузкових" оцінюють в 5.50. Вмикай поєдинок і тримай свою лінію разом із GGBET — титульним партнером "біло-синіх"!

ЦИФРИ ТА ФАКТИ

Динамо не програє на своєму полі в УПЛ 29 ігор поспіль: 22 перемоги та сім нічиїх.

Динамо забиває вдома в чемпіонаті 16 ігор поспіль — 38 голів.

ЛНЗ не грає внічию в гостях в УПЛ чотири гри поспіль: три перемоги та поразка — повторення клубного рекорду за одну гру.

Олександр Шовковський проведе 70 матч у якості тренера в УПЛ.

Руслан Нещерет (Динамо) може провести 50 матч в чемпіонаті.

Олександр Яцик (Динамо) може забити 10-й гол в УПЛ.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Попов, Михавко, Вівчаренко — Піхальонок, Бражко, Буяльський — Кабаєв, Ярмоленко, Волошин.

ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Муравський, Горін, Кузик — Яшарі, Рябов, Нонікашвілі — Проспер, Ассінор, Ейнел.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 3:1

