Захисник Руху прокоментував поразку від Вереса.

Напередодні львівський Рух поступився рівненському Вересу в гостьовому матчі дванадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Верес — Рух 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "жовто-чорних" Віталій Холод прокоментував виступ власної команди.

"Уже котрий матч поспіль ми створюємо багато моментів, повністю за грою переважаємо свого суперника за якістю гри, але нам просто не вдається реалізувати ці нагоди.

Водночас важко пояснити ті голи, які залітають у наші ворота. Це просто якесь невезіння. Ми пропускаємо з нічого — просто невдалі рикошети, пенальті, голи після кутових.

Гол після штрафного — єдиний момент, який створив Верес. Рух у свою чергу мав багато нагод забити, в тому числі я не реалізував хорошу нагоду, із ударом Фаала впорався голкіпер. Ми ж, повторюсь, пропускаємо з нічого.

Дуже прикро, що ми не можемо забити гол. Команда добре грає, багато створює попереду. Але м’яч вперто не залітає в сітку.

Нам треба проаналізувати все це та зробити правильні висновки. Ми не можемо падати духом — слід рухатись уперед та брати свої очки в наступних матчах", — заявив український фахівець.

У наступному турі львівський Рух прийматиме Кудрівку.