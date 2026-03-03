Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку України, що відбувся 3 березня 2026 року.

Київське Динамо у чвертьфіналі Кубку України спокійно на класі обіграло Інгулець (2:0).

Команда Ігоря Костюка провела домінуючий перший тайм, проте реалізувати свої моменти не змогла. У той же час у підопічних Василя Кобіна був чудовий шанс, але підвела майстерність Дмитра Касімова при виході віч-на-віч.

На початку другого тайму захисник Інгульця вибиваючи м'яч влучив у свого партнера по команді, після чого сферу підхопив Едуардо Герреро, який одразу пробив у ближній кут з лінії штрафного майданчика – 1:0.

Потім на 84 хвилині перевагу киян подвоїв Олександр Піхальонок, який на дальній стійці замкнув передачу Миколи Михайленка з лівого краю штрафного — 2:0.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Динамо Київ — Інгулець у рамках 1/4 фіналу Кубку України-2025/26:

Динамо Київ — Інгулець 2:0

Голи: Герреро, 50, Піхальонок, 84.

Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Попов, Захарченко, Вівчаренко (Караваєв, 88) — Яцик (Бражко, 69), Михайленко, Буяльський (Піхальонок, 46) — Ярмоленко (Волошин, 64), Герреро, Шола (Редушко, 46).

Інгулець: Жилкін — Дубілей, Малиш, Дихтярук, Бенедюк (Рожко, 70), Баник (Урсолов, 79) — Свистун, Тлумак (Рязанцев, 79), Касімов (Безклейний, 86), Манастирний — Могильний (Князєв, 70).

Попередження: Попов — Бенедюк.