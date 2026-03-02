Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 2 березня 2026 року.

У заключному матчі 18-го туру УПЛ на столичній Оболонь Арені СК Полтава поступилася Кудрівці — 0:2.

Перший тайм минув у маловиразній боротьбі з мінімумом моментів. Команди робили ставку на довгі передачі та силову боротьбу, однак реальної гостроти біля воріт майже не створили.

Після перерви гра пожвавилась: Полтава мала нагоди через Коцюмаку та Сухоручка, Кудрівка відповіла моментами Глущенка й Морозка, але воротарі діяли надійно. Перелом настав на 67-й хвилині — Сторчоус, який щойно вийшов на заміну, замкнув подачу Морозка та відкрив рахунок.

Господарі не змогли організувати фінальний штурм, а в компенсований час Місюра сфолив у власному штрафному. Морозко реалізував пенальті й встановив остаточний рахунок.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу СК Полтава — Кудрівка у рамках 18-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

СК Полтава — Кудрівка 0:2

Голи: Сторчоус, 67, Морозко, 90+5 (пен.)

СК Полтава: Мінчев — Кононов (Ухань, 84), Місюра, Веремієнко, Коцюмака — Одарюк (Вівдич, 62), Дорошенко (П'ятов, 61), Даниленко (Плахтир, 78), Галенков — Марусич, Сухоручко (Кобзар, 62).

Кудрівка: Яшков — Гусєв, Сердюк, Фарина, Мачелюк — Глущенко (Сторчоус, 65), Нагнойний (Потімков, 90+6), Бєляєв (Думанюк, 74) — Козак (Світюха, 65), Таїпі (Фрімпонг, 65), Морозко.

Попередження: Даниленко, Кононов, Галенков, Місюра — Фарина, Фрімпонг