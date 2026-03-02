Команда Павла Матвійченка так і залишилась у ролі глибокого аутсайдера.
СК Полтава — Кудрівка, фото УПЛ
02 березня 2026, 15:01
СК Полтава — Кудрівка 0:2
Голи: Сторчоус, 67, Морозко, 90+5 (пен.)
СК Полтава: Мінчев — Кононов (Ухань, 84), Місюра, Веремієнко, Коцюмака — Одарюк (Вівдич, 62), Дорошенко (П'ятов, 61), Даниленко (Плахтир, 78), Галенков — Марусич, Сухоручко (Кобзар, 62).
Кудрівка: Яшков — Гусєв, Сердюк, Фарина, Мачелюк — Глущенко (Сторчоус, 65), Нагнойний (Потімков, 90+6), Бєляєв (Думанюк, 74) — Козак (Світюха, 65), Таїпі (Фрімпонг, 65), Морозко.
Попередження: Даниленко, Кононов, Галенков, Місюра — Фарина, Фрімпонг