Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

СК Полтава — Кудрівка 0:2
Голи: Сторчоус, 67, Морозко, 90+5 (пен.)

СК Полтава: Мінчев — Кононов (Ухань, 84), Місюра, Веремієнко, Коцюмака — Одарюк (Вівдич, 62), Дорошенко (П'ятов, 61), Даниленко (Плахтир, 78), Галенков  — Марусич, Сухоручко (Кобзар, 62).

Кудрівка: Яшков — Гусєв, Сердюк, Фарина, Мачелюк — Глущенко (Сторчоус, 65), Нагнойний (Потімков, 90+6), Бєляєв (Думанюк, 74) — Козак (Світюха, 65), Таїпі (Фрімпонг, 65), Морозко.

Попередження: Даниленко, Кононов, Галенков, Місюра — Фарина, Фрімпонг  