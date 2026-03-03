Україна

Луганці змінили стадіон через стан газону на арені імені Лобановського.

У неділю, 8 березня, відбудеться матч 19-го туру Української Прем’єр-ліги, в якому Зоря зустрінеться з Полтавою. Початок поєдинку — о 13:00.

Луганський клуб офіційно повідомив про зміну місця проведення гри. Команда Віктора Скрипника планувала провести номінально домашній матч на стадіоні Стадіон Динамо імені Валерія Лобановського, однак не зможе цього зробити. Київське Динамо, яке є господарем арени, виступило проти додаткового навантаження на газон, стан якого наразі далекий від оптимального.

У підсумку допомогу Зорі надала Оболонь. Домашній поєдинок луганців проти Полтави відбудеться на Оболонь Арена.