Україна

Півзахисник розповів про передумови переходу.

Напередодні ковалівський Колос оголосив про підписання українського опорного півзахисника Тараса Степаненка.

36-річний виконавець після офіційного представлення в новому клубі поспілкувався із ЗМІ, розповівши про рішення розлучитись із турецьким Еюпспором за ходом сезону.

"У мене склалась досить складна ситуація в клубі Еюпспор. Мені довелось розірвати контракт, тому я не вів жодних перемовин із клубами.

18 лютого я розірвав контракт і Колос був першим клубом, із яким говорив мій агент. Вони одразу відреагували, буквально ввечері вже був готовий контракт, із душею до мене прониклись, тому я із задоволенням прийняв цю пропозицію.

Подякував за довіру і одразу приїхав, як тільки зміг, до Колоса.

Після операції пройшов місяць, потім я одразу почав відновлення. Десь два тижні тому я почав бігати, із 18 лютого мені Колос виділив тренера з фізпідготовки Юлію, із якою я почав працювати, набігати кілометраж для того, щоб серце підготувати.

Зараз уже більш специфічна робота, я почав тренуватись із командою. Думаю, 7-10 днів – і я, в принципі, буду готовий", — заявив український виконавець.

На рахунку Степаненка в цьому сезоні дев’ять матчів.