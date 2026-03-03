Україна

Бельгійський клуб може повернутися до трансферу форварда Шахтаря влітку.

Антверпен продовжує стежити за ситуацією довкола нападника Шахтаря Лассіни Траоре та розглядає можливість чергової спроби підписати футболіста влітку. Про це повідомляє Nieuwsblad.

За інформацією джерела, бельгійський клуб був близький до трансферу ще під час зимового трансферного вікна. У дедлайн Траоре прибув до розташування Антверпена, переночував у готелі та пройшов медичне обстеження. Втім, угода зірвалася — стверджується, що Шахтар в останній момент змінив умови переходу.

Це була вже друга спроба бельгійців домовитися про трансфер. Улітку 2025 року Антверпен також звертався до донецького клубу та був готовий запропонувати близько 2,5 мільйона євро плюс солідний відсоток від подальшого продажу. Однак тоді головний тренер Шахтаря Арда Туран не погодився відпускати форварда.

Після тривалого відновлення від травми задньої поверхні стегна Траоре наприкінці грудня повернувся на поле у складі збірної Буркіна-Фасо на Кубку Африки, де одразу відзначився забитим м’ячем. Згодом він нагадав про себе і в чемпіонаті України: у матчі проти Карпат 22 лютого нападник оформив хет-трик за 15 хвилин після виходу на заміну.

Контракт 25-річного форварда із Шахтарем спливає влітку 2026 року. Тож якщо сторони не продовжать співпрацю, Антверпен може отримати шанс повернутися до кандидатури Траоре вже на вигідніших умовах.