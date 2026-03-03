Англія

Півзахисник Фулгема може перейти вільним агентом.

Астон Вілла очолює перегони за підписання вінгера Фулгема Гаррі Вілсона, контракт якого спливає наприкінці сезону. Про це повідомляє talkSPORT.

За інформацією джерела, валлійський футболіст майже напевно залишить лондонський клуб після завершення чинної угоди. Бірмінгемці наразі виглядають головними претендентами на 28-річного гравця, а сам Вілсон позитивно ставиться до можливого переїзду на Вілла Парк, особливо якщо команда зможе запропонувати участь у Лізі чемпіонів наступного сезону.

Минулого літа інтерес до футболіста проявляв Лідс Юнайтед. Крім того, головний тренер Евертона Девід Моєс високо оцінює якості Вілсона, а Рексем може включитися в боротьбу у разі підвищення до Прем’єр-ліги.

У поточному сезоні вихованець Ліверпуля демонструє стабільну результативність: на його рахунку 10 голів і 7 асистів у 31 матчі за Фулгем у всіх турнірах. Наприкінці цього місяця футболісту виповниться 29 років, і влітку він матиме можливість змінити клуб без трансферної компенсації.