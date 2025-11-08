Команда Івана Федика вчергове в цьому сезоні змарнувала чимало гольових моментів і залишилась без очок.
Верес — Рух, фото НК Верес
08 листопада 2025, 17:33
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Верес — Рух 0:1
Гол: Бойко, 55
Верес: Горох — Стамуліс, Ціпот, Харатін, Вовченко, Сміян — Шарай (Пушкуца, 90+3), Годя (Тарануха, 74), Бойко, Веслі — Айдін (Кльоц, 74).
Рух: Герета — Копина, Слюбик, Холод, Лях — Притула (Сапуга, 59), Едсон, Підгурський (Слюсар, 59) — Квасниця (Клайвер, 58), Фаал, Руніч (Алмазбеков, 75).
Попередження: Бойко, Горох, Тарануха — Едсон