Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Верес — Рух 0:1
Гол: Бойко, 55

Верес: Горох — Стамуліс, Ціпот, Харатін, Вовченко, Сміян — Шарай (Пушкуца, 90+3), Годя (Тарануха, 74), Бойко, Веслі — Айдін (Кльоц, 74).

Рух: Герета — Копина, Слюбик, Холод, Лях — Притула (Сапуга, 59), Едсон, Підгурський (Слюсар, 59) — Квасниця (Клайвер, 58), Фаал, Руніч (Алмазбеков, 75).

Попередження: Бойко, Горох, Тарануха — Едсон