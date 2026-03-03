Україна

Наставник "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з Інгульцем.

Головний тренер київського Динамо Ігор Костюк прокоментував перемогу своєї команди у 1/4 фіналу Кубку України проти Інгульця (2:0).

"У нас немає основного чи резервного складу. У нас є гравці, на яких ми розраховуємо. Провели ротацію. Головне, що ми сьогодні здобули перемогу, і неважливо, яким складом ми її здобули.

Звісно, є моменти, які треба покращувати. Суперник добре захищався, побудував насичену оборону. Але при цьому ми в першому таймі мали декілька хороших моментів, але не реалізували їх, оскільки складно на такому полі вскривати оборону суперника, який грає з таким низьким блоком.

У перерві ми внесли корективи, почали трохи активніше перебудовуватись і відбирати мʼяч, внаслідок чого забили перший гол. Другий мʼяч – це те, про що ми просили гравців: доставляти мʼяч до штрафного майданчика, вбігати у зони завершення. Довели гру до логічного завершення.

Звісно, треба віддати належне команді Інгулець, яка добре перебудовувалась, при втраті мʼяча всі гравці миттєво поверталися назад, вибудовуючи щільний захист.

Очікування перед грою з Поліссям? Буде цікава гра. Думаю, всі очікують на цей матч. Ми добре до нього підготуємося", — наводить слова Костюка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Інгулець.