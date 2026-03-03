Football.ua разом із брендом GGBET представляє прев’ю матчу 1/4 фіналу Кубка України, який відбудеться 3 березня та розпочнеться о 18:00.
Динамо Київ — Інгулець, Фото: ingulets.club
03 березня 2026, 09:30
У чвертьфіналі Кубка України-2025/26 Динамо Київ прийматиме Інгулець із Петрового. Для киян це шанс зробити ще один крок до трофея, який минулого сезону вислизнув із рук у фіналі. Формат протистояння максимально жорсткий — один матч, а в разі нічиєї одразу серія пенальті, тож ціна помилки зростає в рази.
ДИНАМО КИЇВ — ІНГУЛЕЦЬ
ВІВТОРОК, 3 БЕРЕЗНЯ, 18:00 ▪️ СТАДІОН ДИНАМО ІМ. ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО, КИЇВ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ОЛЕКСАНДР ШАНДОР (ЛЬВІВ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ ТБ / 2+2
Київське Динамо починає нову еру разом із титульним партнером — GGBET. Їх об'єднує спільне бачення гарної гри: майстерність, емоції фанів і любов до матчів футболу. Саме з цього народжується GG-досвід, який букмекерський бренд прагне дарувати вболівальникам.
Динамо під керівництвом Ігоря Костюка впевнено увійшло у другу частину сезону. Перемоги над Рухом (1:0) та Епіцентром (4:0) у чемпіонаті дозволили "біло-синім" зберегти темп у боротьбі за верхню частину таблиці УПЛ. У Кубку кияни вже вибили Олександрію (2:1) та чинного володаря трофея Шахтар (2:1), продемонструвавши характер і прагматизм.
Статистика сьогодні також на боці столичного клубу: чотири перемоги в останніх п’яти офіційних матчах, надійність Нещерета та результативність групи атаки — по п’ять голів у Буяльського й Пономаренка, стабільні показники Караваєва, Герреро, Ярмоленка. Динамо виглядає збалансовано і поступово набирає обертів саме в ключовий відрізок сезону. Якщо про чемпіонство в УПЛ наразі й мови не йде, то потенційний тріумф у Кубку України залишається принциповим завданням для колективу Костюка — саме таким шляхом столичний клуб може сподіватися на потрапляння до Ліги Європи.
Інгулець підходить до гри без офіційної практики у 2026 році — для команди Василя Кобіна це буде перший офіційний матч після зимової паузи. У Першій лізі петрівці йдуть четвертими та зберігають реальні шанси на повернення до УПЛ, відстаючи від другого місця лише на три очки. Водночас кубковий турнір для клубу з Петрово традиційно особливий — достатньо згадати історичний для Інгульця фінал 2019 року.
Команда з Петрового суттєво оновила склад узимку, але зберегла кістяк: незмінний у воротах Жилкін, стабільна пара центрбеків Малиш — Дихтярук, активні Гаджук і Бенедюк. Щоправда, відхід найкращих бомбардирів першої частини сезону змушує Інгулець шукати нові варіанти в атаці. В історії очних зустрічей перевага за Динамо — 5 перемог у 7 матчах та різниця м’ячів 19:6, але кубковий формат традиційно нівелює будь-які статуси.
Очікується, що господарі одразу візьмуть м’яч під контроль і намагатимуться зламати суперника швидким голом. Інгулець же зробить ставку на дисципліну, компактність та стандарти. У матчі, де все вирішується за 90 хвилин або в серії пенальті, навіть один момент може стати визначальним.
Матч Динамо й Інгульця вже незабаром. А отже, час обрати свою лінію! У цьому протистоянні експерти GGBET надають перевагу "біло-синім" з коефіцієнтом 1.03. А перемогу Інгульця оцінюють в 51.00. Нічия представлена коефіцієнтом 15.40. Вмикай поєдинок і тримай свою лінію разом із GGBET — титульним партнером "біло-синіх"!
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
ДИНАМО : Нещерет — Тимчик, Тіаре, Попов, Вівчаренко — Михайленко, Яцик, Буяльський — Огундана, Герреро, Кабаєв
ІНГУЛЕЦЬ : Жилкін — Дубілей, Дихтярук, Свистун, Катрич — Могильний, Тлумак, Рожко — Дзень, Скороход, Урсолов
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 3:0
РЕКЛАМА
21+
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.
* — Коефіцієнти взяті з сайту GGBET.UA станом на 16:00 2 березня та можуть змінюватись.