ВІВТОРОК, 3 БЕРЕЗНЯ, 18:00 ▪️ СТАДІОН ДИНАМО ІМ. ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО, КИЇВ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ОЛЕКСАНДР ШАНДОР (ЛЬВІВ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ ТБ / 2+2

Динамо під керівництвом Ігоря Костюка впевнено увійшло у другу частину сезону. Перемоги над Рухом (1:0) та Епіцентром (4:0) у чемпіонаті дозволили "біло-синім" зберегти темп у боротьбі за верхню частину таблиці УПЛ. У Кубку кияни вже вибили Олександрію (2:1) та чинного володаря трофея Шахтар (2:1), продемонструвавши характер і прагматизм.

Статистика сьогодні також на боці столичного клубу: чотири перемоги в останніх п’яти офіційних матчах, надійність Нещерета та результативність групи атаки — по п’ять голів у Буяльського й Пономаренка, стабільні показники Караваєва, Герреро, Ярмоленка. Динамо виглядає збалансовано і поступово набирає обертів саме в ключовий відрізок сезону. Якщо про чемпіонство в УПЛ наразі й мови не йде, то потенційний тріумф у Кубку України залишається принциповим завданням для колективу Костюка — саме таким шляхом столичний клуб може сподіватися на потрапляння до Ліги Європи.

Інгулець підходить до гри без офіційної практики у 2026 році — для команди Василя Кобіна це буде перший офіційний матч після зимової паузи. У Першій лізі петрівці йдуть четвертими та зберігають реальні шанси на повернення до УПЛ, відстаючи від другого місця лише на три очки. Водночас кубковий турнір для клубу з Петрово традиційно особливий — достатньо згадати історичний для Інгульця фінал 2019 року.

Команда з Петрового суттєво оновила склад узимку, але зберегла кістяк: незмінний у воротах Жилкін, стабільна пара центрбеків Малиш — Дихтярук, активні Гаджук і Бенедюк. Щоправда, відхід найкращих бомбардирів першої частини сезону змушує Інгулець шукати нові варіанти в атаці. В історії очних зустрічей перевага за Динамо — 5 перемог у 7 матчах та різниця м’ячів 19:6, але кубковий формат традиційно нівелює будь-які статуси.

Очікується, що господарі одразу візьмуть м’яч під контроль і намагатимуться зламати суперника швидким голом. Інгулець же зробить ставку на дисципліну, компактність та стандарти. У матчі, де все вирішується за 90 хвилин або в серії пенальті, навіть один момент може стати визначальним.