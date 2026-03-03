Україна

Наставник Кудрівки поділився своїми думками після гри із СК Полтава.

Головний тренер Кудрівки Василь Баранов прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти СК Полтава (2:0).

"Ми грали з дуже складною командою. Хоч вони внизу таблиці, але це команда, яка проповідує футбол силовий, дуже вертикальний і специфічний у тому плані, що вони грають 1 в 1, і дуже складно грати на м’ячі. Враховуючи ще наші поля навесні – то такий футбол виходить.

У команди суперника було в перші хвилини багато аутів, стандартів. Ми витримали, ми розуміли, що треба витримати, якомога частіше класти м’яч донизу. Десь вдавалося, десь не вдавалося. Нам у першому таймі деякі швидкі непогані атаки вдавалися, коли ми м’яч донизу клали. У другому таймі ми розуміли, що за такого інтенсивного футболу, мабуть, за статистикою команда десь підсяде. Ми освіжили замінами центр поля – не те що вгадали, а ми розуміли, що ці хлопці вийдуть та додадуть швидкості при прийнятті рішень.

Це вдалося, забили гол один, другий. Як то кажуть, знову вийшли заміни – і вони перевернули гру. Але всі ми працюємо для того, щоб здобувати очки. Це дуже важлива гра з огляду на турнірне становище", — наводить слова Баранова УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу СК Полтава – Кудрівка.