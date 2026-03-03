Україна

Бар Лін розповів про перемогу над луганською Зорею.

Півзахисник Кривбасу Бар Лін прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти луганської Зорі (3:1).

"Я дуже радий, що сьогодні все вдалось — я забив і команда перемогла, бо приїхав не в оптимальних кондиціях, почувався не дуже добре. Але я виклав себе на всі сто відсотків. Щасливий, що вдалось відзначитись і ми здобули три очки.

Ми пропустили швидкий гол, і нам потрібно було змінити результат на краще. Тож це дало нам багато мотивації. Добре, що вдалось швидко відігратись. Це було важливо для нас.

Ми дуже цінуємо вболівальників, вони приїхали здалеку, і ми відчули цю неймовірну підтримку. Фани дали нам багато мотивації зіграти добре та гарантували крутий настрій на всі 90 хвилин.

Кому присвятив важливу перемогу, першу офіційну в 2026 році? Своїй родині. Що ж, для мене ця перемога і цей гол, особливо зараз, коли ситуація в Ізраїлі не дуже хороша, дуже важливі. У нас зараз війна, і багато людей постраждали внаслідок нападу з Ірану. Я сподіваюся, що всі будуть здорові і це скоріш закінчиться. Хочу побажати тільки найкращого моїй країні, моїм співвітчизникам", — наводить слова Ліна прес-служба клубу.

