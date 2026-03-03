Україна

Наставник Інгульця поділився своїми думками після гри з Динамо.

Головний тренер Інгульця Василь Кобін прокоментував поразку своєї команди у матчі 1/4 фіналу Кубку України проти київського Динамо (0:2).

"Перші емоції, звісно, негативні, тому що ми подарували Динамо перший гол. Ми могли в тому моменті зіграти більш якісно. Я говорив перед грою, що ми поки не розуміємо свої сили. Зараз для нас усе зрозуміло. Ми добре працювали на оборону, ми вибрали хороший план на гру, він працював, у нас було два хороші моменти – один у перехідній фазі в першому таймі, і один зі стандарту. Не реалізували, і потім на початку другого тайму прикрий гол, прикра помилка в ситуації, де ми могли краще зіграти.

Дійсно, при підготовці ми розуміли, що атаки в нас будуть. Той план на гру, який ми вибрали, і ті проблеми, які є в Динамо – він був, ефективний, якісний. Найголовніше – вживити його на поле і використати це.

Ми багато програвали боротьби, особливо верхових м’ячів, Попов практично всі м’ячі вигравав. Ми пішли на те, що поставили двох нападників. Вони швидкі, але досить погано ведуть боротьбу. Весь план був у тому, щоб ловити Динамо на перехідній фазі, намагатися максимально швидко доставляти м’яч уперед, на наших нападників, які мають швидкість, які цією швидкістю мали користуватися.

Якість газону – ми навіть не планували якісь… Гра з м’ячем нас взагалі не цікавила, тому що ми бачили гру Динамо з Епіцентром, у якій на рівному місці допускали технічний брак. Ми бачили і гру з Рухом, де теж мало футболу було, дуже багато було боротьби й агресії. В принципі, я вважаю, що хлопці зіграли, як для першої офіційної гри, проти такого Динамо, проти агресивного Динамо, яке дві гри виграло – я вважаю, зіграли добре, надійно. Найголовніше, що стосується моєї команди – що було бажання. Я дуже радий, хочу їх привітати з початком чемпіонату 2026 року.

Вибігання у контратаки у другому таймі були, але Динамо теж, напевно, зробило висновки – вони залишали плюс одного гравця ззаду, і вже було важко. Гол на початку другого тайму, звісно, вплинув на гравців. Гравці, десь, можливо, опустили на деякий час руки. Молода команда, і вона не має 4-5 лідерів, як у Динамо, групи гравців, які можуть узяти на себе лідерські якості, організувати команду і щоб команда продовжувала робити те, що вона запланувала. Я не скажу, що їх не було. Вони були, просто Динамо зробило корекцію, Динамо побачило, що ми запланували – і вже від цього й перебудувало свою гру", — сказав Кобін в ефірі УПЛ ТБ.

