21-річний хавбек уклав контракт до 2030 року та гратиме під керівництвом Руслана Ротаня.

Полісся оголосило про підписання атакувального півзахисника Олега Федора, права на якого раніше належали Карпатам. Про це повідомила пресслужба житомирського клубу.

Контракт із гравцем молодіжної збірної України розрахований до 30 червня 2030 року. У новій команді Федор виступатиме під 27 номером. Трансфер став платним, однак фінансові деталі угоди не розголошуються.

На дорослому рівні 21-річний футболіст уже провів 54 матчі та відзначився чотирма результативними передачами. У поточному сезоні він зіграв 11 поєдинків без гольових дій.

Олег Федор також має досвід виступів за олімпійську збірну України, яка вперше в історії взяла участь в Олімпійських іграх у Парижі. Крім того, півзахисник добре знайомий із вимогами головного тренера Полісся Руслана Ротаня, під керівництвом якого грав у молодіжній та олімпійській збірних України.