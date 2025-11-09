Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 8 листопада 2025 року.
Верес — Рух, фото УПЛ
09 листопада 2025, 08:20
Рівненський Верес здобув перемогу наді львівським Рухом у рамках 12-го туру української Прем'єр-ліги.
Долю матчу вирішив єдиний результативний удар Віталія Бойка із стандарту на початку другого тайму не без везіння у вигляді рикошету від суперника.
Тим часом решту гри команди провели в рівній боротьбі й команда Івана Федика може докоряти лише собі за невикористані нагоди.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Верес — Рух у рамках 12-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:
Верес — Рух 1:0
Гол: Бойко, 55
Верес: Горох — Стамуліс, Ціпот, Харатін, Вовченко, Сміян — Шарай (Пушкуца, 90+3), Годя (Тарануха, 74), Бойко, Веслі — Айдін (Кльоц, 74).
Рух: Герета — Копина, Слюбик, Холод, Лях — Притула (Сапуга, 59), Едсон, Підгурський (Слюсар, 59) — Квасниця (Клайвер, 58), Фаал, Руніч (Алмазбеков, 75).
Попередження: Бойко, Горох, Тарануха — Едсон