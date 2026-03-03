Україна

До вашої уваги трансляція поєдинку Кубка України, який відбудеться 3 березня, розпочавшись о 18:00.

У вівторок, 3 березня, київське Динамо проведе поєдинок 1/4 фіналу Кубка України сезону-2025/2026. Суперником "біло-синіх" стане Інгулець із Петрового.

Зустріч відбудеться в Києві на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 18:00.

На шляху до чвертьфіналу команда тодішнього тренера киян Олександра Шовковського здолала Олександрію (2:1) у 1/16 фіналу та вибила Шахтар (2:1) на стадії 1/8. Інгулець розпочав турнір із 1/32 фіналу, де переміг Карбон (2:1), згодом обіграв Поділля (4:1), а в 1/8 фіналу мінімально здолав Вікторію (1:0).

Онлайн-трансляція матчу Динамо Київ — Інгулець:

В останній очній зустрічі, що відбулася в межах 27-го туру чемпіонату України сезону-2024/2025, Динамо впевнено переграло Інгулець із рахунком 4:0.