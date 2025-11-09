Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 12-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють донецький Шахтар та СК Полтава.

Донецький Шахтар та СК Полтава завершуватимуть дванадцятий тур української Прем'єр-ліги матчем на Арені Львів.

Арда Туран, після перемоги над ісландським Брейдабліком (2:0), використав із перших хвилин Коноплю, Марлона Сантоса, Матвієнка та Педріньйо Азеведо а обороні, тоді як Педріньйо да Сілва, Очеретько та Марлон Гомес гратимуть у центрі поля, а Егіналду та Невертон розташуються на флангах атаки.

Павло Матвійченко, після нічиєї проти криворізького Кривбасу (2:2), залучив до стартового складу Кононова ліворуч у захисті.

Шахтар: Різник — Конопля, Марлон Сантос, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Педріньйо да Сілва, Очеретько, Марлон Гомес — Егіналду, Мейрелліш, Невертон.

Запасні: Фесюн, Бондар, Швед, Ізакі, Азарові, Вінісіус, Грам, Еліас, Глущенко, Бондаренко, Назарина, Лукас.



СК Полтава: Восконян — Бужин, Підлепич, Веремієнко, Кононов — Дорошенко, Плахтир — Одарюк, Марусич, Галенков — Вівдич.

Запасні: Мінчев, Єрмолов, Місюра, Опанасенко, Коцюмака, Савенков, Хахльов, Шаповалов, Оніщенко, Стрельцов.



Гра Шахтар — СК Полтава почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.