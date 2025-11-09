Україна

Football.ua представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 9 листопада та розпочнеться о 18:00.

У рамках дванадцятого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Львові донецький Шахтар зіграє домашній матч проти СК Полтава.

ШАХТАР — СК ПОЛТАВА

НЕДІЛЯ, 9 ЛИСТОПАДА, 18:00. АРЕНА ЛЬВІВ, ЛЬВІВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАКСИМ КОЗИРЯЦЬКИЙ (ЗАПОРІЖЖЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Наслідки перемоги команди Арди Турана в Класичному в рамках чемпіонату (3:1) продовжують нас наздоганяти навіть за тиждень після власне того поєдинку на Арені Львів. Бо тепер "гірники" отримали простір для ривку у вигляді матчу проти абсолютного аутсайдера турнірної таблиці та дебютанта "елітного" дивізіону в ситуації, коли за декілька хвилин до початку їхнього протистояння, як очікується, буде відомий результат гри другої та третьої команд чемпіонату, а також, звичайно житомирського Полісся проти Олександрії. Хтось із цієї трійки переслідувачів точно втратить очки, тоді як Кривбас це зробив напередодні, поступившись Карпатам (0:1).

А отже відрив Шахтаря від переважної кількості прямих конкурентів може збільшитись від уже й без того вагомих чотирьох очок — пристойний результат перед відходом на двотижневий міжнародний відпочинок. Залишилось лише самим не схибити, що вже бувало в контексті команди Арди Турана. Усі пам’ятають той матч проти ЛНЗ (1:4). Але є важливий нюанс. Тоді "гірники" зіграли основою проти Абердіна, після чого бозна-скільки часу витратили на дорогу до Львова й усе заради того, щоб потім так само основою з мінімумом ротації зіграти проти "бузкових" фактично самовбичий матч.

Цього ж разу умови будуть інакші. Проти СК Полтава Туран може спокійно повертатись хоч до майже ідентичного складу зразка Класичного в чемпіонаті проти Динамо, бо банально гравці "основи" відпочили й уже зголодніли за тиждень без великого футболу. Брейдаблік посеред тижня обігравали ті, кого можна називати умовним "резервом", тож команді Павла Матвійченка варто серйозно підготуватись.

Адже дійсно ми говоримо про колектив, який перемагав уперше, і в останнє станом на зараз, у "елітному" дивізіоні два місяці тому, коли обіграли рівненський Верес у дійсно історичній для клубу грі (1:0). Потім лише перемога над Iron у Кубку супроводжувала шлях "малиново-жовтих", до перспектив яких в УПЛ усе одно ставляться дуже обережно, але останні дві бойові гри проти Колоса та Кривбасу (2:2) доводять, що рано ставити хрест на полтавському колективі. Особливо матч у Кривому Розі, де команду Патріка ван Леувена добряче погоняли вже на перших хвилинах. Повірити, що так само погано зможе стартувати Шахтар у прийдешній грі, складно, але це ж УПЛ — у цьому розіграші ми й не таке бачили.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Шахтар: Різник — Конопля, Марлон Сантос, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Очеретько, Марлон Гомес — Педріньйо да Сілва, Егіналду, Невертон.

СК Полтава: Восконян — Бужин, Веремієнко, Підлепич, Коцюмака — Одарюк, Хахльов, Плахтир, Галенков — Марусич, Вівдич.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Шахтар на своєму полі в чемпіонаті забивав у 19 останніх матчах поспіль — 52 голи;

- Полтава не перемагала в УПЛ дев’ять матчів поспіль: три нічиїх, шість поразок;

- Шахтар не грав унічию в чемпіонаті п’ять матчів поспіль: чотири перемоги та поразка;

- Полтава двічі поспіль зіграла внічию 2:2;

- Шахтар може провести 490 "сухий" матч у чемпіонаті;

- 15 гол в УПЛ можуть забити Дмитро Криськів, 10 — Егіналду (обидва — Шахтар) та Євгеній Опанасенко.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Команди раніше не зустрічались.

ПОТОЧНА ФОРМА