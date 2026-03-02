Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 18-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють СК Полтава та Кудрівка.

СК Полтава та Кудрівка закриватимуть програму вісімнадцятого туру української Прем'єр-ліги матчем на Оболонь-Арені.

Павло Матвійченко, після поразки над рівненським Вересом (2:3), використав із перших хвилин Місюру в центрі оборони.

Василь Баранов, на тлі нічиєї проти луганської Зорі (2:2), залучив до стартового складу Фарину та Мачелюка в захисті, тоді як Глущенко та Бєляєв гратимуть у центрі поля, а Таіпі розташується на вістрі атаки.

СК Полтава: Мінчев — Кононов, Місюра, Веремієнко, Коцюмака — Одарюк, Дорошенко, Даниленко, Галенков — Марусич, Сухоручко.

Запасні: Восконян, Єрмолов, Підлепич, Савенков, Ухань, Плахтир, Вівдич, П’ятов, Кобзар.



Кудрівка: Яшков — Гусєв, Сердюк, Фарина, Мачелюк — Глущенко, Нагнойний, Бєляєв — Козак, Таїпі, Морозко.

Запасні: Караващенко, Кулик, Векляк, Потімков, Кисіль, Мельничук, Думанюк, Сторчоус, Пушкарьов, Світюха, Фрімпонг, Лєгостаєв.