Німеччина

Півзахисник Гоффенгайма Гріша Премель у літнє трансферне вікно змінить клуб, але залишиться у німецькій Бундеслізі. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, 31-річний німець вже повністю погодив контракт зі Штутгартом, який буде розрахований до літа 2029 року.

Також зазначається, що футболіст дістанеться "швабам" безкоштовно, оскільки у нього закінчиться контракт із Гоффенгаймом, за який він виступає з літа 2013 року.

Цього сезону Премель провів 25 матчів, у яких забив сім голів та віддав дві гольові передачі.

Після 24 турів Гоффенгайм та Штутгарт набрали по 46 очок і посідають третє та четверте місце у Бундеслізі.