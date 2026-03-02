Україна

Керманич Карпат прокоментував перемогу над Колосом.

Львівські Карпати напередодні поступились ковалівському Колосу у домашньому матчі вісімнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Карпати — Колос 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "колосків" Франсіско Фернандес прокоментував виступ його команди.

"Гадаю, ми добре почали матч. На жаль, не змогли реалізувати пенальті. Думаю, якби ми забили його, все могло бути інакше. Ми мали чимало шансів, але не змогли скористатись ними.

У другому таймі, на мою думку, ми мали більше можливостей, ми частіше діставались до штрафного майданчика, більше пробивали по воротах. У нас було чимало нагод у володіннях суперника, але, на жаль, ними не скористались. Один стандарт вирішив ситуацію.

Бабукар Фаал — один із наших пенальтистів. Власне, на тренуваннях вчора та позавчора він реалізував 99% ударів. Урешті-решт, у футболі важливе ухвалення рішень, треба проявити характер. Я впевнений, що за наступної нагоди він зможе реалізувати пенальті.

Я задоволений сьогодні своїми футболістами. Хорошу роботу виконали. Сьогодні ми побачили ту команду, яку хотіли б бачити. Ми зараз на стадії побудови команди.

Зараз багато нових речей, але, думаю, сьогодні нам забракло знайти того, хто б міг завдати завершального удару, зважаючи на ту кількість навісів, яку ми виконували у штрафний майданчик. У нас було чимало навісів, багато ситуацій ми могли створити у штрафному майданчику суперника, але нам забракло цієї якості, останнього дотику, останнього удару.

Наскільки мені відомо, Олег Федор перейшов до іншої команди. Він не тренувався з нами впродовж тижня. Власне, тому він і не потрапив у заявку. Наша команда потребує підсилення і ми втілимо ті можливості, які в нас є до завершення трансферного вікна. Ми до цього відкриті.

Від нас також пішли Краснопір та Невес, приєднався Фаал. Як я й казав, ринок у нас ще відкритий, тому ми можемо ухвалити рішення щодо можливого підсилення. Наразі ми робимо акцент на розвитку місцевих футболістів.

Так само не варто відкидати того, що у нас є Карабін, який може закрити позицію форварда. Але ми бачимо його на позиції під нападником або у півзахисті", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі львівські Карпати прийматимуть Кудрівку.