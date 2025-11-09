Україна

Друга поразка поспіль в чемпіонаті.

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський висловився після мінімальної поразки від черкаського ЛНЗ (0:1). Його слова наводить офіційний сайт киян.

"Ви правильно помітили – у нас був дуже насичений графік і я можу констатувати той факт, що нам не вистачало свіжості, не вистачало емоцій.

У нас був напружений період – чотири доволі непрості матчі, і час на відновлення через два дні на третій, через три на четвертий. Плюс логістичні моменти. Безумовно, це не могло не вплинути на наші дії.

До цього ще можна додати те, що ми сьогодні грали з однією із найбільш організованих команд ліги у захисті. Суперник досить впевнено діяв в обороні, з швидкими атаками, контратаками, на що ми звертали увагу під час підготовки до цього матчу. На жаль наприкінці першого тайму під час однієї з таких контратак пропустили гол.