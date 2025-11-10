Україна

Львів'яни незадоволені роботою українських рефері.

Львівський Рух звернувся до УАФ після матчу 12-го туру УПЛ з рівненським Вересом (0:1). Про це повідомляє офіційний сайт "жовто-чорних".

"ФК Рух звернувся до Комітету арбітрів УАФ. Причиною цього є суперечливий момент у першому таймі матчу 12-го туру УПЛ проти Вереса.

Арбітр Назарій Дьордь призначив пенальті на 35-ій хвилині гри після влучання м’яча у руку гравця рівненського клубу Семена Вовченка. Втім після втручання бригади ВАР, головний рефері змінив своє першочергове рішення та скасував одинадцятиметровий удар.

Відтак Рух прагне отримати роз’яснення від Комітету арбітрів УАФ щодо цього рішення. А також клуб домагається оприлюднення переговорів арбітрів у вказаному епізоді", — йдеться в заяві Руху.

