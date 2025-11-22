Україна

Football.ua представляють прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 22 листопада та розпочнеться о 18:00.

У рамках 13 туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Києві Оболонь прийматиме донецький Шахтар.

ОБОЛОНЬ — ШАХТАР

СУБОТА, 22 ЛИСТОПАДА, 18:00. ОБОЛОНЬ-АРЕНА, КИЇВ. АРБІТР — ОЛЕКСАНДР ШАНДОР (ЛЬВІВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Для Оболоні перша третина сезону вийшла насиченою та досить нестабільною, внаслідок чого столична команда посідає лише 11 місце у турнірній таблиці УПЛ.

Минулого місяця команда Олександра Антоненка провела чотири матчі у Прем'єр-лізі та лише одного разу відсвяткувала перемогу у поєдинку проти СК Полтава (2:1). Між цим була нічия з Вересом (1:1) та дві поразки від Полісся (0:4) та Кудрівки (0:1).

Тим не менш, на міжнародну перерву "пивовари" пішли з гарним настроєм, обігравши в гостях Епіцентр (2:1) завдяки голам Дениса Устименка та Олега Слободяна на початку першого тайму. Під час перерви підопічні Антоненка провели спаринг, який, мложно сказати, підкреслив поточну форму команди — була поразка від Кудрівки (1:2).

Наразі Оболонь має проблеми зі створенням атак біля чужих воріт, про що красномовно говорять лише 11 забитих м'ячів за 12 минулих турів. Це найгірший показник у лізі після Руху, який має лише сім голів. Оборона на середньому рівні, через що за очки чіплятися досить складно, особливо коли команда першою пропускає і суперник відходить до своїх воріт.

Шахтар очолює турнірну таблицю і перед міжнародною перервою збільшив свою перевагу над головним суперником Динамо до семи очок. Між "гірниками" та киянами ще дві команди, де ЛНЗ та Полісся відстають від лідера на чотири бали.

Для команди Арди Турана минулий місяць пройшов також нестабільно – все почалося з перемоги над Абердіном (3:2) у Лізі конференцій, а потім був сенсаційний розгром від ЛНЗ (1:4), нульова нічия з Поліссям (0:0) та поразка від Легії (1:2) у єврокубках.

Після цього була комфортна перемога над Кудрівкою (4:0) та виліт із Кубка України від Динамо (1:2), але у чемпіонаті "гірники" взяли реванш проти "біло-синіх" (3:1). Перемога над киянами явно дала певний буст упевненості команді, яка розібралася із Брейдабліком (2:0) у Європі та потім розгромила СК Полтава (7:1).

Туран продовжує використовувати широку ротацію в команді, змінюючи 50-70% складу від матчу до матчу, тому виділити його основних гравців досить складно. За словами гравців, у команді є жива конкуренція, але водночас більше ігрової практики хочеться всім.

На Оболонь Шахтар має вийти з гарним настроєм та мотивацією зберегти комфортний відрив від Динамо в УПЛ, а також продовжити свою переможну серію перед непростим виїздом до Ірландії на матч Ліги конференцій проти Шемрок Роверс.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Оболонь може пропустити 100 гол в УПЛ (ще один м’яч) або забити 50 (ще два);

- безпрограшна гостьова серія Шахтаря триває в УПЛ 14 ігор: вісім перемог та шість нічиїх;

- пропускна серія Оболоні триває в УПЛ п'ять ігор — вісім голів;

- безвиграшна домашня серія Оболоні триває в чемпіонаті чотири гри: дві нічиї та дві поразки;

- Шахтар може провести 490 сухий матч в УПЛ;

- 15 гол в УПЛ може забити Дмитро Криськів (Шахтар);

- воротар Шахтаря Дмитро Різник з початку чемпіонату виступає без замін.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Оболонь: Федорівський — Суханов, Дубко, Ломницький, Грисьо — Прокопенко, Семенов, Черненко, Ільїн — Слободян, Устименко.

Шахтар: Різник — Педріньйо Азеведо, Матвієнко, Бондар, Вінісіус Тобіас — Марлон Гомес, Очеретько, Бондаренко — Невертон, Егіналду, Еліас.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА