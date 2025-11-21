Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 21 листопада 2025 року.

У матчі 13-го туру УПЛ ЛНЗ здобув впевнену виїзну перемогу над СК Полтава — 2:0.

Команда Віталія Пономарьова контролювала гру від початку й до кінця, а головним героєм став форвард Проспер.

На 31-й хвилині він відкрив рахунок після швидкої атаки, вдало реалізувавши передачу Драмбаєва. У другому таймі полтавці помилилися під час подачі зі стандарту, і Проспер оформив дубль, добивши м’яч у порожні ворота.

Полтава так і не створила по-справжньому небезпечних моментів, тоді як ЛНЗ упевнено довів матч до перемоги.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу СК Полтава — ЛНЗ у рамках 13-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

СК Полтава — ЛНЗ 0:2

Голи: Проспер, 31, 64

СК Полтава: Восконян — Бужин, Опанасенко (Савенков, 23), Місюра, Кононов — Хахльов (Стрельцов, 66), Плахтир (Даниленко, 66) — Одарюк (Коцюмака, 90+2), Дорошенко, Галенков (Оніщенко, 90+2) — Вівдич.

ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Муравський, Горін, Драмбаєв — Танковський (Яшарі, 53), Рябов, Пастух (Нонікашвілі, 69) — Проспер (Подоляк, 89), Ассінор (Кравчук, 69), Кузик.

Попередження: Плахтир — Горін, Нонікашвілі