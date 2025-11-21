Команда Віталія Пономарьова продовжує перебувати у фарватері чемпіонських перегонів.
СК Полтава — ЛНЗ, фото ФК ЛНЗ
21 листопада 2025, 17:32
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
СК Полтава — ЛНЗ 0:2
Голи: Проспер, 31, 64
СК Полтава: Восконян — Бужин, Опанасенко (Савенков, 23), Місюра, Кононов — Хахльов (Стрельцов, 66), Плахтир (Даниленко, 66) — Одарюк (Коцюмака, 90+2), Дорошенко, Галенков (Оніщенко, 90+2) — Вівдич.
ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Муравський, Горін, Драмбаєв — Танковський (Яшарі, 53), Рябов, Пастух (Нонікашвілі, 69) — Проспер (Подоляк, 89), Ассінор (Кравчук, 69), Кузик.
Попередження: Плахтир — Горін, Нонікашвілі