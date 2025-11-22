Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 13-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють ковалівський Колос та Динамо Київ.

Ковалівський Колос та Динамо Київ зіграють у Ковалівці в рамках тринадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Руслан Костишин, після перемоги над Кудрівкою (3:1), залучив до стартового складу Козіка та Цурікова в захисті, тоді як Демченко розташується в центрі поля, а Кане, Климчук та Салабай складуть тризуб попереду.

Олександр Шовковський, на тлі поразки від черкаського ЛНЗ (0:1), використав із перших хвилин Тимчика та Дубінчака на флангах оборони, тоді як Бражко гратиме в опорній зоні, а Герреро очолить атаку.

Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, І. Краснічі, Цуріков — О. Демченко, Теллес, Ррапай — Кане, Климчук, Салабай.

Запасні: Мацапура, Пузанков, Бурда, Бондаренко, Рухадзе, Челядін, Безручук, Денисенко, Третьяков, Алефіренко, Гусол, Оєвусі.



Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак — Піхальонок, Бражко, Буяльський — Волошин, Герреро, Кабаєв.

Запасні: Ігнатенко, Суркіс, Вівчаренко, Буртник, Рубчинський, Шола, Караваєв, Тіаре, Бленуце, Михайленко, Пономаренко.



Гра Колос — Динамо Київ почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.