Football.ua разом із брендом GGBET представляє прев'ю поєдинку УПЛ, який відбудеться 22 листопада, розпочавшись о 15:30.

У рамках 13 туру української Прем’єр-ліги у Ковалівці місцевий Колос прийматиме київське Динамо.

КОЛОС — ДИНАМО КИЇВ

СУБОТА, 22 ЛИСТОПАДА, 15:30. КОЛОС, КОВАЛІВКА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНДРІЙ КОВАЛЕНКО (ПОЛТАВА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Нині Колос посідає шосте місце у турнірній таблиці УПЛ, проте вся ця перевага над "своїми" конкурентами була здобута у першій половині сезону, тоді як останні результати клубу далеко не вражають.

Минулого місяця Колос провів три офіційні матчі, в яких двічі поступився Руху (0:2) і ЛНЗ (0:1), а також зіграв внічию з Олександрією (1:1) на початку листопада. Проте перед самою перервою команді Руслана Костишина вдалося перервати серію з шести матчів без перемог, обігравши в гостях Кудрівку (3:1).

Колос продовжує боротися з проблемами в атаці біля чужих воріт. У багатьох матчах команда забиває один гол, чого частенько не вистачає для позитивного результату через пропущені м'ячі. Не можна сказати, що "колоски" багато пропускають, проте саме в матчах з пропущеними м'ячами Колос часто втрачає дорогоцінні очки.

Традиційно на Динамо мотивація у суперника зашкалюватиме і іноді Колосу вдавалося здивувати свого суперника. Проте цього разу у Динамо настрій має бути очевидним через їхнє турнірне становище і вже можна сказати, суттєве відставання від лідера Шахтаря у сім очок. До того ж попереду ще два суперники — ЛНЗ та Полісся, у яких на три очки більше.

Загалом Динамо продовжує свій жахливо нестабільний сезон і якщо до негативних справ у єврокубках багато хто вже звик, то в чемпіонаті такої кількості помилок від чинних чемпіонів ніхто не очікував.

Минулого місяця Динамо провело шість матчів і лише наприкінці були дві перемоги поспіль — над Кривбасом (4:0) в УПЛ та Шахтарем (2:1) у Кубку України. До цього кияни поступилися Крістал Пелес (0:2) та Самсунспору (0:3) у єврокубках, а також зіграли внічию з Металістом 1925 (1:1) та Зорею (1:1).

Перед міжнародною перервою команда Олександра Шовковського програла Шахтарю (1:3) в УПЛ, після чого здобула перемогу над Зрінські (6:0) у Європі, і знову несподівано поступилася ЛНЗ (0:1) у чемпіонаті.

"Біло-сині" створюють достатньо гольових моментів за гру, проте реалізація бажає кращого, особливо це стосується атакуючих гравців команди, зокрема двох центральних нападаючих Едуардо Герреро та Владіслава Бленуце, яких в останніх матчах на позиції центрфорварда вже почав замінювати ветеран Андрій Ярмоленко.

Також кияни продовжують припускатися дитячих помилок біля своїх воріт, якими з легкістю користуються суперники, після чого вони ж вишиковуються кількома лініями біля своїх воріт і Динамо, незважаючи на своє довге контролювання м'яча, нічого не може зробити.

Зараз просто неможливо сказати, якою вийде гра проти Колоса, але є передумови: якщо кияни заб'ють швидкий гол, то далі у господарів поля буде мало шансів на успішний результат, проте чим довше команда Костишина протримається без пропущених, тим буде складніше Динамо зачепиться за три очки.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Колос: Пахолюк — Рухадзе, Краснічі, Бондаренко, Понєдєльнік — Ррапай, Еліас Теллес, Гагнідзе — Алефіренко, Гусол, Оєвусі.

Динамо Київ: Нещерет — Дубінчак, Тіаре, Попов, Караваєв — Буяльський, Михаленко, Піхальонок — Шола, Ярмоленко, Волошин.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

