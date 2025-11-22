Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 13-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють київська Оболонь та донецький Шахтар.

Київська Оболонь та донецький Шахтар зіграють у тринадцятому турі української Прем'єр-ліги на Оболонь-Арені.

Олександр Антоненко, після перемоги над кам'янець-подільським Епіцентром (2:1), залучив до стартового складу Приймака та Шевченка в захисті, тоді як Мединський гратиме в центрі поля.

Арда Туран, на тлі розгрому СК Полтава (7:1), використав із перших хвилин Вінісіуса та Бондаря в оборону, тоді як Бондаренко гратиме в центрі поля.

Оболонь: Федорівський — Ільїн, Приймак, Курко, Дубко, Шевченко — Мединський, Семенов, Прокопенко — Слободян, Суханов.

Запасні: Сташків, Бичек, Кулаковський, Лящук, Нестеренко, Є. Пасіч, Теслюк, Тітов, Устименко, Фещенко, Черненко, Чех.



Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Марлон Сантос, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Очеретько, Марлон Гомес — Егіналду, Мейрелліш, Невертон.

Запасні: Фесюн, Твардовський, Криськів, Ізакі, Азарові, Еліас, Глущенко, Матвієнко, Конопля, Назарина, Лукас, Фарина.



Гра Оболонь — Шахтар почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.