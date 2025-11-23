Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 22 листопада 2025 року.

Харківський Металіст 1925 у рамках тринадцятого туру української Прем'єр-ліги в гостьовому матчі обіграв львівські Карпати.

"Леви" зустріли перший сніг УПЛ у цьому сезоні переляканими й пропустили гол посеред першого тайму на тлі значної переваги суперників за атакою.

Однак доволі швидко після цього команда Владислава Лупашка прийшла до тями й забила м’яч у відповідь.

Проте в другому таймі господарі пропустили ще раз доволі швидко й лише на останніх хвилинах після цього могли на щось претендувати, але омріяного пенальті так і не отримали.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Карпати — Металіст 1925 у рамках 13-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Карпати — Металіст 1925 1:2

Голи: Бруніньйо, 39 — Антюх, 21, 51

Карпати: Домчак — Сич, Адамюк, Педрозу, Полегенько (Мірошніченко, 63) — Чачуа, Танда, Бруніньйо — Костенко (Шах, 63), Краснопір (Ігор, 81), Вітор (Фабі, 81).

Металіст 1925: Варакута — Крупський, Салюк, Є. Павлюк, Шабанов, Антюх — Литвиненко, Калюжний, Забергджа — Мба (Когут, 82), Рашиця.

Попередження: Адамюк, Танда — Калюжний